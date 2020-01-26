Son Dakika › Güncel › Elazığ'daki deprem - Bakan Kurum, Sakine Düşmez'in cenaze törenine katıldı - Son Dakika
Elazığ'daki deprem - Bakan Kurum, Sakine Düşmez'in cenaze törenine katıldı
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Onurlar Camisinde, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden Sakine Düşmez'in cenaze namazına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:35 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Onurlar Camisinde, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden Sakine Düşmez'in cenaze namazına katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Sürsürü mahallesindeki yıkılan binanın enkazında incelemelerde bulundu.
Son Dakika Kahraman itfaiyeciler, 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını gözyaşları içinde anlattı Elazığ'daki depremde son durum: Ölü sayısı 38'e yükseldi, 1607 kişi hastaneye başvurdu Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği verilecek Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazartesi günü maddi yardımlara başlıyoruz