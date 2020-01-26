Elazığ'daki deprem - Bakan Kurum, Sakine Düşmez'in cenaze törenine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki deprem - Bakan Kurum, Sakine Düşmez'in cenaze törenine katıldı - Son Dakika

Elazığ'daki deprem - Bakan Kurum, Sakine Düşmez'in cenaze törenine katıldı

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Onurlar Camisinde, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden Sakine Düşmez'in cenaze namazına katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Onurlar Camisinde, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden Sakine Düşmez'in cenaze namazına katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Sürsürü mahallesindeki yıkılan binanın enkazında incelemelerde bulundu.

Elazığ'daki deprem - Bakan Kurum, Sakine Düşmez'in cenaze törenine katıldı

Murat Kurum, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:35 Kaynak: AA
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