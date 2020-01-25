Elazığ'daki deprem bölgesine Tekirdağ'dan destek - Son Dakika

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Elazığ'daki deprem bölgesine Tekirdağ'dan destek
6 saat önce
Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce bölgeye ekip gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:28 Kaynak: İHA
Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce bölgeye ekip gönderildi.
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye çok sayıda destek sürüyor. Deprem nedeniyle Tekirdağ'dan bölgeye UMKE ve sağlık ekipleri gönderildi. - TEKİRDAĞ
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