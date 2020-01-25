Elazığ'daki deprem bölgesine Tekirdağ'dan destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki deprem bölgesine Tekirdağ'dan destek - Son Dakika

Elazığ'daki deprem bölgesine Tekirdağ'dan destek

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce bölgeye ekip gönderildi.

Elazığ'daki deprem bölgesine Tekirdağ'dan destek, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce bölgeye ekip gönderildi.


Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye çok sayıda destek sürüyor. Deprem nedeniyle Tekirdağ'dan bölgeye UMKE ve sağlık ekipleri gönderildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:28 Kaynak: İHA
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