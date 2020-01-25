Elazığ'daki deprem - Çöken binada arama kurtarma çalışmaları (2) - Son Dakika

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Elazığ'daki deprem - Çöken binada arama kurtarma çalışmaları (2)
6 saat önce
Elazığ Maden ilçesi Gezin Beldesi çöken apartmandan görünüm Arama kurtarma çalışmaları ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:00 Kaynak: AA
Elazığ Maden ilçesi Gezin Beldesi çöken apartmandan görünüm
Arama kurtarma çalışmaları
ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremden Maden ilçesine bağlı Gezin Beldesi de etkilendi.
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