Elazığ'daki deprem - Değerlendirme toplantısı - Son Dakika

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Elazığ'daki deprem - Değerlendirme toplantısı
6 saat önce
Toplantıdan detay görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bilgi almasından detay ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Çevre ve Şehircilik Bakanı...
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:59 Kaynak: AA
Toplantıdan detay görüntüler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bilgi almasından detay ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valiliği'nde değerlendirme toplantısına katıldılar.
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