Elazığ'daki deprem - Değerlendirme toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki deprem - Değerlendirme toplantısı - Son Dakika

Elazığ'daki deprem - Değerlendirme toplantısı

6 saat önce

Toplantıdan detay görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bilgi almasından detay ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Çevre ve Şehircilik Bakanı...

Toplantıdan detay görüntüler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bilgi almasından detay ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valiliği'nde değerlendirme toplantısına katıldılar.

Elazığ'daki deprem - Değerlendirme toplantısı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:59 Kaynak: AA
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