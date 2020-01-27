Elazığ'daki deprem - Değerlendirme toplantısı - Son Dakika

Toplantıdan detay görüntüler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bilgi almasından detay ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valiliği'nde değerlendirme toplantısına katıldılar.