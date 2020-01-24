Elazığ'daki deprem Diyarbakır'da da hissedildi - Son Dakika

Deprem anı vatandaşların sokağa dökülme anı güvenlik kamerası DİYARBAKIR - Elazığ'daki 6,8'lik deprem Diyarbakır 'da da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa döküldü.

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