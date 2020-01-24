Elazığ'daki deprem Diyarbakır'da da hissedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki deprem Diyarbakır'da da hissedildi - Son Dakika

Elazığ'daki deprem Diyarbakır'da da hissedildi

6 saat önce

Elazığ'daki deprem Deprem anı vatandaşların sokağa dökülme anı güvenlik kamerası DİYARBAKIR - Elazığ'daki 6,8'lik deprem Diyarbakır'da da hissedildi.

Elazığ'daki deprem

Deprem anı vatandaşların sokağa dökülme anı güvenlik kamerası DİYARBAKIR - Elazığ'daki 6,8'lik deprem Diyarbakır'da da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa döküldü.

Elazığ'daki deprem Diyarbakır'da da hissedildi

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:01 Kaynak: AA
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