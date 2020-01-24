Elazığ'daki deprem Diyarbakır'da paniğe neden oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'daki deprem Diyarbakır'da paniğe neden oldu - Son Dakika

Elazığ'daki deprem Diyarbakır'da paniğe neden oldu

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır'da paniğe neden olurken, Çüngüş ilçesine bağlı Gökçe Ferit köyünde bazı evlerde hasar olduğu bildirildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır'da paniğe neden olurken, Çüngüş ilçesine bağlı Gökçe Ferit köyünde bazı evlerde hasar olduğu bildirildi. Diyarbakır merkezde yaşanan panik ile bazı vatandaşların kendilerini balkonlardan aşağı atarak yaralandığı öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sırasındaki panik anları kameralara yansırken deprem nedeniyle Çüngüş ilçesine bağlı Gökçe Ferit köyünde ise bazı evlerde hasar olduğu bildirildi.


Diyarbakır merkez de evde depreme yakalanan vatandaşlar ise panik halinden kendilerini dışarı atarken bazı vatandaşlar ise korkuyla kendilerini balkonlardan atarak yaralandı.


Yaralılar ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılırken, Çüngüş ilçesine ise AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. - DİYARBAKIR

Elazığ'daki deprem Diyarbakır'da paniğe neden oldu

Diyarbakır, Sivrice, Deprem, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:50 Kaynak: İHA
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