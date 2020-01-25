Elazığ'daki deprem - Doğanyol'da arama kurtarma çalışmaları (2) - Son Dakika

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Elazığ'daki deprem - Doğanyol'da arama kurtarma çalışmaları (2)
6 saat önce
Doğanyol'da yıkılan bina Enkazda çalışmalar MALATYA - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:34 Kaynak: AA
Doğanyol'da yıkılan bina
Enkazda çalışmalar MALATYA - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Malatya'nın Doğanyol ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (2)
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