Elazığ'daki deprem - Doğanyol'da arama kurtarma çalışmaları (4) - Son Dakika

MALATYA - Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Malatya 'nın Doğanyol ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (4)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Elazığ'da bir vatandaş daha enkaz altından kurtarıldı! O anlar anbean görüntülendi