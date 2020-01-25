Elazığ'daki deprem - Doğanyol'da arama kurtarma çalışmaları (5) - Son Dakika

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Elazığ'daki deprem - Doğanyol'da arama kurtarma çalışmaları (5)
17 dakika önce
Yıkılan binada arama çalışması Yıkılan market dolabı MALATYA - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:33 Kaynak: AA
Yıkılan binada arama çalışması
Yıkılan market dolabı MALATYA - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Malatya'nın Doğanyol ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (5)
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