Elazığ'daki deprem - Doğanyol'da arama kurtarma çalışmaları (7) - Son Dakika

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Elazığ'daki deprem - Doğanyol'da arama kurtarma çalışmaları (7)
6 saat önce
Enkaz bölgesinde bir kadının sinir krizi geçirmesi Kadının ambulansa konması MALATYA - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:13 Kaynak: AA
Enkaz bölgesinde bir kadının sinir krizi geçirmesi
Kadının ambulansa konması MALATYA - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Malatya'nın Doğanyol ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (7)
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