Elazığ'daki deprem - Doğanyol Gökçe mahallesi havadan görüntülendi (3) - Son Dakika

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Elazığ'daki deprem - Doğanyol Gökçe mahallesi havadan görüntülendi (3)
6 saat önce
Malatya'nın Doğanyol ilçesi Gökçe Mahallesinin havadan görüntüleri MALATYA - Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde bazı evlerin yıkıldığı Malatya'nın Doğanyol Gökçe Mahallesi havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:58 Kaynak: AA
Malatya'nın Doğanyol ilçesi Gökçe Mahallesinin havadan görüntüleri MALATYA - Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde bazı evlerin yıkıldığı Malatya'nın Doğanyol Gökçe Mahallesi havadan görüntülendi. (3)
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