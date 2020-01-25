Elazığ'daki deprem - Doğanyol Gökçe mahallesinde oluşan hasar görüntülendi (2) - Son Dakika

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Elazığ'daki deprem - Doğanyol Gökçe mahallesinde oluşan hasar görüntülendi (2)
6 saat önce
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya'nın Doğanyol Gökçe Mahallesinde oluşan hasar görüntülendi. Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:52 Kaynak: AA
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