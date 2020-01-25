Elazığ'daki deprem - Doğanyol Gökçe mahallesinde oluşan hasar görüntülendi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki deprem - Doğanyol Gökçe mahallesinde oluşan hasar görüntülendi (2) - Son Dakika

Elazığ'daki deprem - Doğanyol Gökçe mahallesinde oluşan hasar görüntülendi (2)

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya'nın Doğanyol Gökçe Mahallesinde oluşan hasar görüntülendi.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya'nın Doğanyol Gökçe Mahallesinde oluşan hasar görüntülendi. (2)

Elazığ'daki deprem - Doğanyol Gökçe mahallesinde oluşan hasar görüntülendi (2)

Doğanyol, Malatya, Elazığ, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:52 Kaynak: AA
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