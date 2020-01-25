Elazığ'daki deprem dolayısıyla Azerbaycan'dan başsağlığı mesajı - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı başsağlığı mesajı yayınladı.



Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, " Türkiye'deki deprem kurbanlarının ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve Allah'tan şifa diliyoruz. Azerbaycan, kardeş Türklerin kederini paylaşıyor, her zaman onlarla birlikte ve yardım etmeye hazır" ifadeleri yer aldı. - BAKÜ