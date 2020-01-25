Elazığ'daki deprem dolayısıyla Azerbaycan'dan başsağlığı mesajı - Son Dakika

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Elazığ'daki deprem dolayısıyla Azerbaycan'dan başsağlığı mesajı
7 saat önce
Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı başsağlığı mesajı yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:49 Kaynak: İHA
Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı başsağlığı mesajı yayınladı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, " Türkiye'deki deprem kurbanlarının ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve Allah'tan şifa diliyoruz. Azerbaycan, kardeş Türklerin kederini paylaşıyor, her zaman onlarla birlikte ve yardım etmeye hazır" ifadeleri yer aldı. - BAKÜ
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