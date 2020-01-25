Elazığ'daki deprem dolayısıyla Azerbaycan'dan başsağlığı mesajı - Son Dakika
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Elazığ'daki deprem dolayısıyla Azerbaycan'dan başsağlığı mesajı

7 saat önce

Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı başsağlığı mesajı yayınladı.

Elazığ'daki deprem dolayısıyla Azerbaycan'dan başsağlığı mesajı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı başsağlığı mesajı yayınladı.


Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, " Türkiye'deki deprem kurbanlarının ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve Allah'tan şifa diliyoruz. Azerbaycan, kardeş Türklerin kederini paylaşıyor, her zaman onlarla birlikte ve yardım etmeye hazır" ifadeleri yer aldı. - BAKÜ

Azerbaycan, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:49 Kaynak: İHA
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