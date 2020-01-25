Elazığ'daki deprem - Drone - (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki deprem - Drone - (1) - Son Dakika

Elazığ'daki deprem - Drone - (1)

6 saat önce

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. (1)

Elazığ'daki deprem - Drone - (1)

Sivrice, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:17 Kaynak: AA
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