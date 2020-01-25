Elazığ'daki deprem - Drone - (2) - Son Dakika

Elazığ'daki deprem - Drone - (2)
6 saat önce
Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:29 Kaynak: AA
Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. (2)
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