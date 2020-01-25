Elazığ'daki deprem - Drone - (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki deprem - Drone - (3) - Son Dakika

Elazığ'daki deprem - Drone - (3)

6 saat önce

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çalışmalar ELAZIĞ - Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çalışmalar ELAZIĞ - Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. (3)

Elazığ'daki deprem - Drone - (3)

Sivrice, Elazığ, Gezin, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:15 Kaynak: AA
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