Elazığ'daki deprem Elbistan'da da hissedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki deprem Elbistan'da da hissedildi - Son Dakika

Elazığ'daki deprem Elbistan'da da hissedildi

6 saat önce

Bir restorandaki panik anının güvenlik kamerası görüntüleri Elektrikçi dükkanındaki avizelerin sallanma anı Elazığ'daki deprem Kahramanmaraş'ta da hissedildiKAHRAMANMARAŞ - Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremde, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hissedildi.

Bir restorandaki panik anının güvenlik kamerası görüntüleri

Elektrikçi dükkanındaki avizelerin sallanma anı Elazığ'daki deprem Kahramanmaraş'ta da hissedildi

KAHRAMANMARAŞ - Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremde, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hissedildi.

Elazığ'daki deprem Elbistan'da da hissedildi

Elbistan, Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:33 Kaynak: AA
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