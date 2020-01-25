Elazığ'daki deprem Elbistan'da da hissedildi - Son Dakika

Elazığ'daki deprem Elbistan'da da hissedildi
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Bir restorandaki panik anının güvenlik kamerası görüntüleri Elektrikçi dükkanındaki avizelerin sallanma anı Elazığ'daki deprem Kahramanmaraş'ta da hissedildiKAHRAMANMARAŞ - Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremde, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:33 Kaynak: AA
Bir restorandaki panik anının güvenlik kamerası görüntüleri
Elektrikçi dükkanındaki avizelerin sallanma anı Elazığ'daki deprem Kahramanmaraş'ta da hissedildi
KAHRAMANMARAŞ - Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremde, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hissedildi.
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