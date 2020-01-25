Elazığ'daki deprem - Emniyet helikopterinden kaydedilen görüntüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki deprem - Emniyet helikopterinden kaydedilen görüntüler - Son Dakika

Elazığ'daki deprem - Emniyet helikopterinden kaydedilen görüntüler

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından en yakın konumdaki hava araçları Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı tarafından bölgeye sevk edildi.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından en yakın konumdaki hava araçları Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı tarafından bölgeye sevk edildi. Çekilen görüntüler AFAD'a anlık olarak aktarılarak tespit çalışmaları ile ekiplerin sevk planlamasının yapılması sağlandı.

Elazığ'daki deprem - Emniyet helikopterinden kaydedilen görüntüler

Emniyet Genel Müdürlüğü, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:42 Kaynak: AA
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