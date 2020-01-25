Elazığ'daki deprem - Emniyet helikopterinden kaydedilen görüntüler - Son Dakika

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Elazığ'daki deprem - Emniyet helikopterinden kaydedilen görüntüler
6 saat önce
Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından en yakın konumdaki hava araçları Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı tarafından bölgeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:42 Kaynak: AA
Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından en yakın konumdaki hava araçları Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı tarafından bölgeye sevk edildi. Çekilen görüntüler AFAD'a anlık olarak aktarılarak tespit çalışmaları ile ekiplerin sevk planlamasının yapılması sağlandı.
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