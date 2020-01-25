Elazığ'daki deprem - Emniyet helikopterinden kaydedilen görüntüler - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından en yakın konumdaki hava araçları Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı tarafından bölgeye sevk edildi. Çekilen görüntüler AFAD'a anlık olarak aktarılarak tespit çalışmaları ile ekiplerin sevk planlamasının yapılması sağlandı.