Elazığ'daki deprem Gezin Beldesi'nde de hissedildi - Son Dakika

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Elazığ'daki deprem Gezin Beldesi'nde de hissedildi
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:34 Kaynak: AA
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremden Maden ilçesine bağlı Gezin Beldesi de etkilendi.
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