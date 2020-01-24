Elazığ'daki deprem Gezin Beldesi'nde de hissedildi - Son Dakika
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Elazığ'daki deprem Gezin Beldesi'nde de hissedildi

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremden Maden ilçesine bağlı Gezin Beldesi de etkilendi.

Elazığ'daki deprem Gezin Beldesi'nde de hissedildi

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:34 Kaynak: AA
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