Elazığ'daki deprem - Gezin'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki deprem - Gezin'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları (4) - Son Dakika

Elazığ'daki deprem - Gezin'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları (4)

6 saat önce

Elazığ'da 6,5 büyüklüğünde deprem Arama kurtarma çalışmalarından görüntü ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Elazığ'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Arama kurtarma çalışmalarından görüntü ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremden Maden ilçesine bağlı Gezin Beldesinde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

(4)

Elazığ'daki deprem - Gezin'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları (4)

Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü isimler Elazığ depremi sonrası tek yürek oldu! Üst üste paylaşım yaptılar
THY'nin 150 TL sabit bilet uygulaması sosyal medyada tepki çekti 20 kişinin hayatını kaybettiği depremin yarattığı acı tablo, gün ağarınca gözler önüne serildi Son dakika: Biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesinde olmak üzere iki kişi daha kurtarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 08:45:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'daki deprem - Gezin'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]