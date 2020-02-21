Elazığ'daki deprem, harput'taki tarihi yapılara zarar vermedi - Son Dakika
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Elazığ'daki deprem, harput'taki tarihi yapılara zarar vermedi

6 saat önce

Elazığ'daki deprem, Harput'taki tarihi yapılara zarar vermediMERKEZ üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki deprem, birçok mahalledeki binalarda hasar oluştururken, kentin 4 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Harput...

Elazığ'daki deprem, Harput'taki tarihi yapılara zarar vermedi

MERKEZ üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki deprem, birçok mahalledeki binalarda hasar oluştururken, kentin 4 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Harput Mahallesi'ndeki yapılara ise zarar vermedi.

Tarih ve kültürün iç içe geçtiği Harput Mahallesi, içinde barındırdığı Urartular, Hurriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ve Osmanlı gibi medeniyetlerden kalma tarihi yapılarıyla bir açık hava müzesini andırırken, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar görmedi.

2018 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan karar sonrası Harput, Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne girmeyi hak kazandı. Urartu krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan Harput Kalesi, İtalya'da bulunan Pisa kulesinden daha eğri olan Ulu Cami minaresi ve tarihi konakları depremden etkilenmeyerek, geçmiş yıllar da yapılan mimari yapıların ne kadar sağlam olduğunu gözler önüne serdi.

'BİZDEN SONRAKİ NESİLLERE İYİ BİR MİRAS BIRAKALIM'

Harput Muhtarı Zülküf Demirpolat, mahalledeki binlerce yıllık yapıların 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar görmediğini ifade ederek, "Horasan harcı dediğimiz veya elle yapılan o günkü yapılar da deprem nedeniyle her hangi bir çatlak veya sıkıntı meydana gelmedi. Onun için mutlaka Elazığ'ın yeniden Harput'a gelerek tarım alanından çıkıp yerleşmesi lazım. Bizden sonraki nesillere iyi bir miras bırakalım. Harput'a yakın köylerde çok küçük hasarlar meydana geldi deprem nedeniyle. Ama Harput'un merkezinde özellikle binlerce yıllık tarihi yapılar da en küçük bir hasar olmadığını gördük" dedi.

Elazığ'daki deprem, harput'taki tarihi yapılara zarar vermedi

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:50 Kaynak: DHA
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