Elazığ'daki deprem Hatay'da da hissedildi - Son Dakika

HATAY (İHA) – Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Hatay'da da hissedildi. Depremde panik olan vatandaşlar kendilerini sokağa attı.



Merkez üssü Elazığ 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay'ın tüm ilçelerinde hissedilen depremde vatandaşlar panikle sokaklara indi. - HATAY