Elazığ'daki deprem Hatay'da da hissedildi - Son Dakika

Elazığ'daki deprem Hatay'da da hissedildi
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HATAY (İHA) – Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Hatay'da da hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:20 Kaynak: İHA
HATAY (İHA) – Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Hatay'da da hissedildi. Depremde panik olan vatandaşlar kendilerini sokağa attı.
Merkez üssü Elazığ 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay'ın tüm ilçelerinde hissedilen depremde vatandaşlar panikle sokaklara indi. - HATAY
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