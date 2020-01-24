Elazığ'daki deprem Hatay'da da hissedildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'daki deprem Hatay'da da hissedildi - Son Dakika

Elazığ'daki deprem Hatay'da da hissedildi

6 saat önce

HATAY (İHA) – Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Hatay'da da hissedildi.

Elazığ'daki deprem Hatay'da da hissedildi, System.String[]

HATAY (İHA) – Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Hatay'da da hissedildi. Depremde panik olan vatandaşlar kendilerini sokağa attı.


Merkez üssü Elazığ 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay'ın tüm ilçelerinde hissedilen depremde vatandaşlar panikle sokaklara indi. - HATAY

Elazığ, Deprem, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:20 Kaynak: İHA
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