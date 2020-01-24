Elazığ'daki deprem İslahiye'de hissedildi - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem Gaziantep İslahiye'de de hissedildi.



Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan deprem İslahiye'de de hissedildi. Vatandaşlar panikle kendilerini parklara ve açık alanlara attı. Devlet Hastanesi çalışanları ve hasta yakınları dışarı çıkartarak bekledi. Korku ve panik yaşayan vatandaşlar komşuları ile bir araya gelerek sakinleşmeye çalıştı. İslahiye İtfaiye amirliği mahallelerde gezerek herhangi bir hasar olup olmadığını araştırdığı öğrenildi. - GAZİANTEP