Elazığ'daki deprem İslahiye'de hissedildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'daki deprem İslahiye'de hissedildi - Son Dakika

Elazığ'daki deprem İslahiye'de hissedildi

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem Gaziantep İslahiye'de de hissedildi.

Elazığ'daki deprem İslahiye'de hissedildi, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem Gaziantep İslahiye'de de hissedildi.


Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan deprem İslahiye'de de hissedildi. Vatandaşlar panikle kendilerini parklara ve açık alanlara attı. Devlet Hastanesi çalışanları ve hasta yakınları dışarı çıkartarak bekledi. Korku ve panik yaşayan vatandaşlar komşuları ile bir araya gelerek sakinleşmeye çalıştı. İslahiye İtfaiye amirliği mahallelerde gezerek herhangi bir hasar olup olmadığını araştırdığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Sivrice, Deprem, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:53 Kaynak: İHA
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