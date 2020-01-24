Elazığ'daki deprem Kahramanmaraş'ta da hissedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki deprem Kahramanmaraş'ta da hissedildi - Son Dakika

Elazığ'daki deprem Kahramanmaraş'ta da hissedildi

11 dakika önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Elazığ'daki deprem Kahramanmaraş'ta da hissedildi

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:38 Kaynak: AA
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