Elazığ'daki deprem Kahramanmaraş'ta da hissedildi - Son Dakika

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Elazığ'daki deprem Kahramanmaraş'ta da hissedildi
11 dakika önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:38 Kaynak: AA
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