Elazığ'daki deprem Kayseri'de de hissedildi - Son Dakika

Elazığ ve çevresinde hissedilen deprem, Kayseri kent merkezinde de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı. Deprem anında çekilen görüntülerde avizelerin salladığı, insanların dua ettiği görüldü. - KAYSERİ

Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Kayseri 'de de hissedildi. Vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

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Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu