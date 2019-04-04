Elazığ'daki Deprem Malatya'da da Hissedildi
39 dakika önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelen deprem Malatya'da kent merkez ile Kale ilçesinde hissedildi.
Elazığ
'ın Sivrice
ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelen deprem Malatya
'da kent merkez ile Kale
ilçesinde hissedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:58 Kaynak: AA
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