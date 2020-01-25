Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binaların drone görüntüleri - Son Dakika

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Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binaların drone görüntüleri
6 saat önce
Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binaların drone görüntüleri ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan 2 binada çökme meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:14 Kaynak: AA
Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binaların drone görüntüleri ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan 2 binada çökme meydana geldi. Çöken binalarda arama kurtarma çalışması yapılıyor.
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