Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binaların drone görüntüleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binaların drone görüntüleri - Son Dakika

Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binaların drone görüntüleri

6 saat önce

Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binaların drone görüntüleri ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan 2 binada çökme meydana geldi.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binaların drone görüntüleri ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan 2 binada çökme meydana geldi. Çöken binalarda arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binaların drone görüntüleri

Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:14 Kaynak: AA
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