Son Dakika › Güncel › Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları - Son Dakika
Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları
6 saat önce
Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:15 Kaynak: AA
Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika Elazığ'da enkaz altında bir bebeğin dünyaya geldiği konuşuluyor Enkazdan çıkarılan Aydın çifti yaşadıkları o anları anlatı: Eşim enkaz altında yatsı namazını kıldı 70 yaşındaki Ali Yılmaz enkaz başında oğlu, gelini ve torunlarının çıkarılmasını bekliyor Son dakika: Elazığ'da 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı