Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları - Son Dakika

Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları

6 saat önce

Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:15 Kaynak: AA
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Son Dakika

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