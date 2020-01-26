Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Elazığ'daki deprem Mustafa Paşa Mahallesindeki yıkılan bina Arama kurtarma çalışmaları ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Elazığ'daki deprem

Mustafa Paşa Mahallesindeki yıkılan bina

Arama kurtarma çalışmaları ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor. Ekipler, Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki yıkılan binada arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Depremde hayatını kaybeden 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı! 2 kardeş aynı tabuta konuldu
Doğum yapan anne o anlarda depreme yakalandı Enkaz başında bekleyen köpeğin, acı bekleyişi sosyal medyada çok konuşuldu Yan yatan bina, Bakan Kurum yanından geçtiği sırada sallandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 15:12:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]