Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor
6 saat önce
Elazığ'daki deprem Mustafa Paşa Mahallesindeki yıkılan bina Arama kurtarma çalışmaları ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:42 Kaynak: AA
Elazığ'daki deprem
Mustafa Paşa Mahallesindeki yıkılan bina
Arama kurtarma çalışmaları ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor. Ekipler, Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki yıkılan binada arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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