Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor (3) - Son Dakika

Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor (3)

11 dakika önce

Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesinde yıkılan binanın enkazında enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesinde yıkılan binanın enkazında enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Depremin yaşandığı Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

31 kişinin hayatını kaybettiği, 1607 vatandaşın yaralandığı, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı depremde, merkez Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde çöken binalarda, AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enkaz altında kalanların kurtarılması için ekipler çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor (3)

Mustafa Paşa, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:40 Kaynak: AA
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