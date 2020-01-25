Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesinde çöken 3 binadan arama ve kurtarma çalışmaları - Son Dakika

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Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesinde çöken 3 binadan arama ve kurtarma çalışmaları
42 dakika önce
Mustafa Paşa Mahallesinde enkazda arama ve kurtarma ekibinin çalışmasından de görüntüler ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesinde çöken 3 binada arama ve kurtarma ekibinin çalışması devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:14 Kaynak: AA
Mustafa Paşa Mahallesinde enkazda arama ve kurtarma ekibinin çalışmasından de görüntüler ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesinde çöken 3 binada arama ve kurtarma ekibinin çalışması devam ediyor.
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