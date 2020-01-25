Elazığ'daki deprem nedeniyle taziye ve destek mesajları - Son Dakika
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Elazığ'daki deprem nedeniyle taziye ve destek mesajları

6 saat önce

Azerbaycan, Bulgaristan ve Katar Dışişleri Bakanları ile ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle taziye ve destek mesajlarını iletti.

Elazığ'daki deprem nedeniyle taziye ve destek mesajları, System.String[]

Azerbaycan, Bulgaristan ve Katar Dışişleri Bakanları ile ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle taziye ve destek mesajlarını iletti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla aradı. Çavuşoğlu'na taziye ve dayanışma mesajlarını ileten Bulgar ve Katarlı bakanlar, yardıma hazır olduklarını vurguladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Novruz Memmedov ise Dışişleri Bakanlığı kanalıyla paylaştığı mesajında, "Elazığ'daki deprem dolayısıyla başsağlığı diliyorum. Olabilecek ihtiyaçlarınız için her türlü yardıma hazırız." ifadesini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter'dan yaptığı paylaşımda da, "Dün gece meydana gelen depremde hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. Geçmiş olsun Türkiye." mesajı yer aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:36 Kaynak: AA
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