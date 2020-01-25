Elazığ'daki deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye ve dayanışma mesajları - Son Dakika
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Elazığ'daki deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye ve dayanışma mesajları

6 saat önce

Somali, Romanya ve Ukrayna dışişleri bakanları, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle taziye ve destek mesajlarını iletirken, Türk Konseyi ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileri Türkiye ile dayanışma vurgusu yaptı.

Elazığ'daki deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye ve dayanışma mesajları, System.String[]

Somali, Romanya ve Ukrayna dışişleri bakanları, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle taziye ve destek mesajlarını iletirken, Türk Konseyi ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileri Türkiye ile dayanışma vurgusu yaptı.

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed İsa Avad, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak, "Hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dualarımız zor günlerde her zaman Somali halkının yanında olan Türk halkına." şeklinde konuştu.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ise yayımladığı başsağlığı mesajında, "Bu zor zamanlarda tüm düşüncelerimiz ve dualarımız Türkiye hükümeti ve Türk halkı ile beraberdir." ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, Twitter'dan taziye mesajını ileterek, "Türkiye halkı ile tam dayanışma" vurgusu yaptı.

Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, can kayıplarından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, başsağlığı dileklerini sundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, Twitter'dan "Bu acı zamanda Ukrayna, Türkiye'nin yanında ve dualarımız Türk halkıyla." mesajını paylaştı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:10 Kaynak: AA
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