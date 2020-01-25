Elazığ'daki deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye ve destek mesajları - Son Dakika
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Elazığ'daki deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye ve destek mesajları

6 saat önce

İspanya, Kuzey Makedonya, Pakistan, Endonezya, Slovenya, Paraguay, Ürdün ve Litvanya'nın dışişleri bakanları ile Meksika Dışişleri Bakanlığı, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye ile dayanışma vurgusu yaparak, başsağlığı dileklerini paylaştı.

Elazığ'daki deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye ve destek mesajları, System.String[]

İspanya, Kuzey Makedonya, Pakistan, Endonezya, Slovenya, Paraguay, Ürdün ve Litvanya'nın dışişleri bakanları ile Meksika Dışişleri Bakanlığı, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye ile dayanışma vurgusu yaparak, başsağlığı dileklerini paylaştı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, taziye ve destek mesajlarını iletti.

Daha önce Twitter'dan taziye dileklerini ileten Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi de Kral 2. Abdullah'ın talimatıyla Bakan Çavuşoğlu'nu arayarak, ülkesinin Türkiye'ye taziye ve desteklerini iletti.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Twitter'dan paylaştığı taziye mesajında, "Bu zor zamanda Türk halkıyla güçlü dayanışmamı ifade ediyorum." ifadesini kullandı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, "Dualarımız bu zor durumda kurbanlar ve aileleri ile birlikte. Allah herkesi korusun." mesajını Twitter hesabından paylaştı.

Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ve Paraguay Dışişleri Bakanı Antonio Rivas Palacios da sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Meksika ve İspanya Dışişleri Bakanlıkları, Twitter'dan Türkiye ile dayanışma ve taziye mesajlarını paylaştı.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez, ayrıca sosyal medyadan "İspanya, deprem kurbanlarının aileleri ve arkadaşlarıyla yas tutuyor." paylaşımında bulundu.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, "Kalplerimiz Türk dostlarımızla, güçlü kal Türkiye." mesajını paylaştı.

Eski Afganistan Dışişleri Bakanı İdris Zaman, Twitter'dan, depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini sunarken, "Türk kardeşlerimiz dualarımızda." ifadesine yer verdi.

Türkiye, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:22 Kaynak: AA
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