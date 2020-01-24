Elazığ'daki deprem Ordu'da hissedildi - Son Dakika
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Elazığ'daki deprem Ordu'da hissedildi

6 saat önce

Depremin hissedildiği Ordu'nun Altınordu ilçesinde de vatandaşlar sokaklara çıktı.

Depremin hissedildiği Ordu'nun Altınordu ilçesinde de vatandaşlar sokaklara çıktı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ordu'dan da hissedilen, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem neticesinde can kaybının ve yaralanmaların olmamasını temenni ediyor, Elazığ ve çevre illerde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ordu halkı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, ihtiyaç olması durumunda yaşanabilecek mağduriyetlerin giderilmesi için seferber olacağımızı bildirmek isteriz. Allah memleketimizi tüm felaketlerden muhafaza etsin."

Vatandaşlardan Fatma Tomakin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "O anda korktuk tabii ki. Üzülüyorsun, ne yapacağını bilemiyorsun. Çocuklar ve arkadaşlarla bir araya toplandık. Biraz bekledik, geçmedi, aşağıya indik. 8'inci katta oturuyoruz. Herkesin ziline basarak indik." dedi.

Mehmet Efe Gülşen de "Daha az önce çok korkunç bir şekilde deprem hissettik ama panik yok. Duyduğum anda annemi ve kardeşimi alıp dışarı çıktım. Korkacak bir şey yok ama yine de dikkatli ve tedbirli olmak için aşağı indik." ifadesini kullandı.

Elazığ'daki deprem Ordu'da hissedildi

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:58 Kaynak: AA
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