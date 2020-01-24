Elazığ'daki deprem - Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki deprem - Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük - Son Dakika

Elazığ'daki deprem - Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük

6 saat önce

Elazığ'daki deprem Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük'ün açıklamaları MALATYA - Elazığ'da meydana gelen ve başta Malatya ve birçok ilde hissedilen depremle ilgili açıklama yapan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, açıklamalarda bulundu.

Elazığ'daki deprem

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük'ün açıklamaları MALATYA - Elazığ'da meydana gelen ve başta Malatya ve birçok ilde hissedilen depremle ilgili açıklama yapan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, açıklamalarda bulundu.

Elazığ'daki deprem - Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük

Mikail Sülük, Pütürge, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:11 Kaynak: AA
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