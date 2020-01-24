Elazığ'daki deprem - Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük - Son Dakika

Elazığ'daki deprem

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük'ün açıklamaları MALATYA - Elazığ'da meydana gelen ve başta Malatya ve birçok ilde hissedilen depremle ilgili açıklama yapan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, açıklamalarda bulundu.