Elazığ'daki deprem Samsun, Tokat'ta da hissedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki deprem Samsun, Tokat'ta da hissedildi - Son Dakika

Elazığ'daki deprem Samsun, Tokat'ta da hissedildi

18 dakika önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Samsun, Tokat ve Çorum'da da hissedildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Samsun, Tokat ve Çorum'da da hissedildi.

Samsun, Tokat ve Çorum'da hafif sarsıntı hisseden bazı vatandaşlar, tedbir amacıyla sokağa çıktı.

Bu kentlerde deprem nedeniyle herhangi olumsuzluk bulunmadığı öğrenildi.

Elazığ'daki deprem Samsun, Tokat'ta da hissedildi

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:31 Kaynak: AA
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