Elazığ'daki deprem Samsun, Tokat'ta da hissedildi - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Samsun, Tokat ve Çorum'da da hissedildi.

Samsun, Tokat ve Çorum'da hafif sarsıntı hisseden bazı vatandaşlar, tedbir amacıyla sokağa çıktı.

Bu kentlerde deprem nedeniyle herhangi olumsuzluk bulunmadığı öğrenildi.