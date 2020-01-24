Elazığ'daki deprem Samsun, Tokat ve Çorum'da da hissedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki deprem Samsun, Tokat ve Çorum'da da hissedildi - Son Dakika

Elazığ'daki deprem Samsun, Tokat ve Çorum'da da hissedildi

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Samsun, Tokat ve Çorum'da da hissedildi.

Elazığ'daki deprem Samsun, Tokat ve Çorum'da da hissedildi, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Samsun, Tokat ve Çorum'da da hissedildi.

Samsun, Tokat ve Çorum'da hafif sarsıntı hisseden bazı vatandaşlar, tedbir amacıyla sokağa çıktı.

Bu kentlerde deprem nedeniyle herhangi olumsuzluk bulunmadığı öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:02 Kaynak: AA
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