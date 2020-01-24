Elazığ'daki deprem Samsun, Tokat ve Çorum'da da hissedildi - Son Dakika

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Elazığ'daki deprem Samsun, Tokat ve Çorum'da da hissedildi
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Samsun, Tokat ve Çorum'da da hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:02 Kaynak: AA
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Samsun, Tokat ve Çorum'da da hissedildi.
Samsun, Tokat ve Çorum'da hafif sarsıntı hisseden bazı vatandaşlar, tedbir amacıyla sokağa çıktı.
Bu kentlerde deprem nedeniyle herhangi olumsuzluk bulunmadığı öğrenildi.
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