Elazığ'daki deprem - Sivrice'den yıkılan ahırlar - Son Dakika

Elazığ 'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üsü olan Sivrice'de bazı evler hasar gördü.

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Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu