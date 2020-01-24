Son Dakika › Güncel › Elazığ'daki deprem - Sivrice'den yıkılan ahırlar - Son Dakika
Elazığ'daki deprem - Sivrice'den yıkılan ahırlar
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:41 Kaynak: AA
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üsü olan Sivrice'de bazı evler hasar gördü.
Son Dakika Haluk Levent, depremin ardından Bursa'daki konserini iptal etti Elazığ'daki deprem dünya basınında da geniş yer aldı Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan duyurdu: Vatandaşlarımız 184'ten yakınlarına ulaşabilirler