Elazığ'daki deprem sonrası gelişmelerle ilgili haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Elazığ'da cuma günü saat 20.55'te meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 48 saat geçti.

Depremde yaşamını yitiren 7 kişinin daha cenazeleri toprağa verildi.

Hayatını kaybedenlerden Müzeyyen ile gelini Zehra Ayken, son yolculuğuna Hacı Fethi Camisi'nde düzenlenen törenle uğurlandı.

Törene, Ayken ailesi ve yakınları, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile çok sayıda vatandaş katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Müzeyyen Ayken ile gelini Zehra Ayken'in cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Bakan Kurum, aileye taziyelerini ileterek, acılarını paylaştı.

Sürüsü Mahallesi'nde 5 kişi toprağa verildi

Elazığ merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada hayatını kaybeden Aişe ve eşi Mehmet Arifoğlu, kızları Halime Aslan ile torunları Miraç Ali ve Rüya Aslan için Kışla Camisi'nde tören düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da katıldı.

Erbaş, cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'de kıyamet ile zelzele kelimelerinin aynı ifadeyi taşıdığını belirterek, "Milletimizin başı sağ olsun. Bundan sonra bize düşen onlara dua etmek. Her olaydan ders çıkarıp, tedbirlerimizi almalıyız. Takdir Allah'ındır, kula tedbir düşer. Takdire boyun eğeceğiz, sabır göstereceğiz. Sabır olmazsa yaşamamız mümkün değil." dedi.

Bakanlar Soylu ve Koca ile Yıldırım ve Erbaş, ailenin geride kalan yakınlarına başsağlığı dileyerek, cenazeleri omuzladı.

12 yaşındaki Miraç Ali ile kardeşi 2 aylık Rüya Aslan aynı tabuta konuldu. Tabutun önüne gelen baba Serhat Aslan, "2 ay önce geldin, keşke biraz daha kalsaydın. Takdir böyle, iman etmişiz ama ciğerimiz yanıyor." diye konuştu. Törenin ardından cenazeler Yeni Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Depremde hayatını kaybeden 30 yaşındaki Fatma Yıldız ile 1,5 yaşındaki oğlu Doruk Abbas'ın cenazeleri Elazığ'da, Ayşe Fatma Türkmen ile Mustafa Kara'nın cenazeleri Malatya Doğanyol ilçesinde öğle vakti toprağa verilmişti.

Bakanlar, Erbaş ve Yıldırım incelemelerini sürdürdü

İçişleri Bakanı Soylu, Sağlık Bakanı Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, deprem bölgesinde incelemelerini sürdürdü.

Bakan Soylu ve Koca ile Yıldırım ve Erbaş, Elazığ merkez Sürsürü Mahallesi'nde depremde yıkılan binada devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum da arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği, enkazda ekiplerin sismik araştırma (ses dinleme) yaptığı Mustafa Paşa Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları inceledi. Kurum, Elazığ'da deprem nedeniyle hasar gören yapılara ilişkin, "Hızlı bir dönüşüm işlemine başlayacağız." dedi.

Eski TBMM Başkanı Yıldırım, Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener depremzedeleri ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi. Akşener, Gökçe Mahallesi'nde kurulan bir çadırı ziyaret ederek, depremzedelerle görüştü.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, Elazığ ve Malatya'da ziyaretler gerçekleştireceğini söyledi.

Dün telefonla konuştuğu bir depremzedenin hem çocuğunu hem eşini kaybettiğini belirten Akşener, şöyle dedi:

"Taziye ziyareti yaptık. Elazığ'da da asıl depremin ana üssü olan yerde de dolaşacağız, göreceğiz. Başsağlığı diliyorum bütün kayıplarımıza, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İktidar partisi elbette devleti yönetiyor o imkanlarıyla buraya geldi. Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş olan Büyükşehir Belediye Başkanları buraya geldiler. Biz de teşkilatlarımızı gönüllülerimizi harekete geçirdik. Biz de o şekilde yardım amaçlı buraya arkadaşlarımız geldi. Böyle durumlarda konuşacak bir şey olmuyor. Onun için birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğu bir dönem ve bunu da Türk milleti gösterdi. Hiçbir siyasi ayrışma göstermeden herkes burada ve bir ipin ucundan tutmaya çalıştık, hep birlikte. İnşallah bu acılar bir daha yaşanmaz."

MHP heyeti Doğanyol'da depremzedelerle buluştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ile milletvekilleri Mehmet Celal Fendoğlu, Sefer Aycan ve İbrahim Özyavuz, MYK üyesi Ömer Ekici ve Sedat Yaşar, Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ve Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yer aldığı heyet, depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesi Gökçe Mahallesi'nde depremzedelerle buluştu, esnaf ziyaretinde bulunup vatandaşlarla sohbet etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla inceleme yapmak üzere bölgeye geldiklerini belirterek, "Gördüğümüz kadarıyla devlet, milletine sahip çıkmıştır, görevinin başındadır, herhangi bir sıkıntı yoktur. Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Biz bugün bir ve beraber olamayacaksak ne zaman bir ve beraber olacağız. Deprem üzerinden siyaset yapılmaz, şov yapılmaz, popülizm olmaz. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımız buradadır. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, AFAD'ımıza, jandarmamıza, polisimize, Kızılay'ımıza hepsine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma ile beraberindeki heyet, Elazığ'da geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz kaldırma çalışması başlatıldı

Merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında kalanları kurtarmak amacıyla Türkiye'nin farklı illerinden yönlendirilen, başta AFAD ve UMKE olmak üzere çok sayıda ekibin arama kurtarma çalışmasının ardından sismik araştırma (ses dinleme) yapıldı.

Enkaz üzerinde yaklaşık 5 ekip, son kez ayrı noktalarda sismik dinleme yaptıktan sonra enkaz kaldırma çalışması başlattı.

Mahallede yürütülen arama kurtarma çalışmasında, enkazdan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi sağ çıkarılmış, biri bebek 13 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Malatya Valiliği: Depremde 56 konut yıkıldı

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen depremde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 318 kişinin sağlık tesislerine müracaat ettiği, 21 kişinin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

25 Ocak itibariyle yapılan tespitlerde Doğanyol ilçesinde 29'u metruk olmak üzere 54, Battalgazi ilçesinde 1, Pütürge ilçesinde 1 konutun yıkıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Doğanyol ilçesinde 192, Pütürge ilçesinde 226, Battalgazi ilçesinde 108 olmak üzere toplamda 526 konutun ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir. Doğanyol ilçesinde 79, Pütürge ilçesinde 103, Battalgazi ilçesinde 33 olmak üzere toplamda 215 az hasarlı binaların olduğu tespit edilmiştir. Deprem bölgesinde 312 ahırın ağır hasar gördüğü de tespit edilmiştir. Ayrıca Doğanyol ilçesinde 48 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvanın, Pütürge ilçesinde 7 büyükbaş hayvanın telef olduğu tespit edilmiştir."

İl genelinde içme suyu ve elektrik sorunlarının yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, bazı mahalle yollarının hasarlı olduğunun tespit edildiği, ancak ulaşım yönünden sorun yaşanmadığı aktarıldı.

Vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesi açısından 2 bin 3 deprem çadırı dağıtıldığı kaydedilen açıklamada, "3 bin 2 yatak, 6 bin 630 battaniye, 430 ısıtıcı dağıtımı yapılmıştır. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımı devam etmektedir. Çadır kurma işlemlerinde 100 asker ve 70 afet ekibi çalışmaktadır. Hasar tespiti için 60 ekipte toplam 180 kişi sahada çalışmalarına devam etmektedir." denildi.

Adıyaman'da deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, deprem nedeniyle kentte hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Depremden Adıyaman ilimiz de etkilenmiştir. Bu kapsamda ilimiz merkez ve ilçelerinde hasar tespit başvuruları devam ediyor. Valiliğimiz 26 Ocak Pazar günü de hizmet veriyor." ifadeleri kullanıldı.

AFAD: "788 artçı deprem meydana geldi"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivrice'de 24 Ocak'ta saat 20.55'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 17.41'e kadar 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 788 artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.

AFAD'tan yapılan açıklamada, Elazığ şehir merkezinde bir binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, iki bina enkazında da tarama faaliyetlerinin devam ettiğini aktarıldı.

Bölgede depremden etkilenen vatandaşların barınmadan beslenmeye, sağlıktan psikososyal desteğe kadar tüm ihtiyaçlarının karşılandığı vurgulanan açıklamada, "AFAD Başkanlığı, gerektiğinde kullanılması amacıyla Elazığ Valiliği emrine 3 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 3 milyon lira olmak üzere toplam 6 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hasar tespit çalışmalarında, 380 teknik personel ve 4 araç görev yapıyor. Şimdiye kadar Elazığ ve Malatya'da incelenen 1521 binadan 76'sının yıkıldığı, 645'inin ağır hasar aldığı, 38'inin orta ve 503'ünün az hasarlı olduğu belirlendi. Acil olarak yıkılacak 12 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 347 binanın ise hasarsız olduğu anlaşıldı. AFAD Başkanlığı, bölgeye 152 tırla yardım ulaştırdı. Bölgeye, AFAD koordinasyonunda toplam 10 bin 5 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 17 bin 61 yatak, 37 bin 95 battaniye, 1837 ısıtıcı, 3 bin 200 gıda kolisi sevk edildi."

Suriyeli gencin enkazdan kurtardığı çiftle buluşmasına AA ekipleri tanıklık etti

Elazığ depreminin yaşanmasının hemen ardından Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binaya koşan Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud, elleriyle kazarak enkazdan çıkarttığı Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın ile bir araya geldi.

Buluşma anında gözyaşlarına hakim olamayan Dürdane Aydın, "Elinin kanlar içinde olduğunu gördüm ama o bana halen 'Abla cam var dikkat et, bir yerin kesilmesin' diyordu. O bizim kahramanımız ve Hızır'ımız" ifadelerini kullanırken, Mahmud el Osman ise "Bendeki yaralar ağır değil. Zaten bir önemi de yok. Önemli olan onun kurtulması. Depremden sonra telefonum da kayboldu ama önemi yok. O insanların kurtulması benim için önemli." şeklinde konuştu.

Duygusal buluşmaya AA ekibi tanıklık etti.

Yardım faaliyetleri

Depremzedeler için çeşitli illerde yardım faaliyetlerine devam edildi.

Türk Kızılay, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından depremzedeler için "Haydi Türkiye İyilik Sensiz Olmaz" ve "Gün Elazığ İçin Birlik Olma Günü" sloganlarıyla yardım kampanyası başlattı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde incelemede bulundu, depremzedeleri ziyaret etti, deprem bölgesinde sivil toplum kuruluşları ve devletin ilgili kurumlarıyla eş güdüm içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AFAD koordinasyonunda İstanbul, Konya, Kayseri ve Bingöl'den, Elazığ ve Malatya'ya yardım götürmek için yola çıkan tırların deprem bölgesine ulaştığını bildirdi.

İstanbul Ticaret Odasının, gıda, ısıtıcı, çocuk bezi ve giyecekten oluşan temel ihtiyaç malzemelerini taşıyan 20 tırı da bölgeye ulaştı.

PTT AŞ, Elazığ'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremden etkilenen vatandaşlara destek sağlamak amacıyla "PTT Posta Çeki" hesabı oluşturdu.

Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) 28 Ocak'ta İzmir'de yapılması planlanan ocak ayı encümen toplantısının, deprem sonrası bölge belediyeleriyle dayanışma amacıyla 28 Ocak'ta Elazığ'da yapılacağı duyuruldu.

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrası, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yardım treni gönderildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Elazığ ve Malatya'da depremde hayvanları telef olan vatandaşlara, hayvan ve yem desteği vereceğini, Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin (TVHB), Elazığ ve Malatya'da deprem nedeniyle yaralanan hayvanları ücretsiz tedavi edeceği bildirildi.

A Milli Kadın Voleybol ve VakıfBank Kadın Voleybol takımlarının başantrenörü Giovanni Guidetti'nin depremzedelere destek olmak amacıyla Elazığ'a gideceği bildirildi.

Spor karşılaşmalarında depremzedelere destek olmak için pankartlar ve yardım kampanyaları yapıldı.