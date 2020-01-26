Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor - Son Dakika

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 22 saniye sürdüğü belirtilen deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Elazığ'daki deprem, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman gibi çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 29 kişinin hayatını kaybetti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 1466 kişinin yaralandığını açıkladı. Malatya Doğanyurt ve Pütürge ile Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzey ilçelerinde gerçekleştirilen tarama faaliyetlerinin tamamlanarak durumun normale döndüğünün öğrenildiği aktarıldı.
Elazığ'daki deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleriyle enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısı 43'e yükseldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 1,0 ile 5,1 arasında değişen 505 artçı depremin kaydedildiğini bildirdi.
Bakan Murat Kurum 6,8'lik yıkıcı depremin ardından Elazığ'da ve Malatya'da 73 binanın yıkıldığını bildirdi.
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