Elazığ'daki deprem - Sürsürü Mahallesi'nde çalışmalar devam ediyor (1) - Son Dakika

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Elazığ'daki deprem - Sürsürü Mahallesi'nde çalışmalar devam ediyor (1)
6 saat önce
Elazığ'daki deprem Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada çalışmalar devam ediyor Enkaz çalışmaları ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:48 Kaynak: AA
Elazığ'daki deprem
Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada çalışmalar devam ediyor
Enkaz çalışmaları ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor. Ekipler, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada çalışma yaptı.
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