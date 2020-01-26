Elazığ'daki deprem - Sürsürü Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki deprem - Sürsürü Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor (3) - Son Dakika

Elazığ'daki deprem - Sürsürü Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor (3)

6 saat önce

Elazığ'daki deprem Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada devam eden arama kurtarma çalışmaları ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Elazığ'daki deprem

Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada devam eden arama kurtarma çalışmaları

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor. Ekipler, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada çalışmalarına devam ediyor.

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Elazığ'daki deprem - Sürsürü Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor (3)

Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:57 Kaynak: AA
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