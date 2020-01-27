Elazığ'daki deprem - Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki deprem - Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Elazığ'daki deprem - Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada çalışmalar devam ediyor

23 dakika önce

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor. Ekipler, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada çalışma yaptı.

Elazığ'daki deprem - Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada çalışmalar devam ediyor

Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:15 Kaynak: AA
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