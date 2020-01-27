Son Dakika › Güncel › Elazığ'daki deprem - Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
Elazığ'daki deprem - Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada çalışmalar devam ediyor
23 dakika önce
Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:15 Kaynak: AA
Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor. Ekipler, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada çalışma yaptı.
Son Dakika Haluk Levent'in Gölcük depreminde çocuklara şarkı söylediği anların videosu Twitter'da gündem oldu Elazığ depreminde son durum: 39 kişi hayatını kaybetti, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor Son Dakika: Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da 7,5 şiddetinde bir deprem bekliyoruz