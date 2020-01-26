Elazığ'daki deprem - Sürsürü mahallesinde arama çalışmaları (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki deprem - Sürsürü mahallesinde arama çalışmaları (4) - Son Dakika

Elazığ'daki deprem - Sürsürü mahallesinde arama çalışmaları (4)

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor. Ekipler, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada çalışma yaptı.(4)

Elazığ'daki deprem - Sürsürü mahallesinde arama çalışmaları (4)

Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:24 Kaynak: AA
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