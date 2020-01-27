Elazığ'daki deprem - Sürsürü mahallesinde arama çalışmaları (5) - Son Dakika

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Elazığ'daki deprem - Sürsürü mahallesinde arama çalışmaları (5)
42 dakika önce
Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:20 Kaynak: AA
Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor. Ekipler, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada çalışma yaptı.(5)
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