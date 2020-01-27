Elazığ'daki deprem - Sürsürü mahallesinde arama çalışmaları (6) - Son Dakika

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Elazığ'daki deprem - Sürsürü mahallesinde arama çalışmaları (6)
6 saat önce
Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:06 Kaynak: AA
Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor. Ekipler, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada çalışma yaptı.(6)
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