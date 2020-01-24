Elazığ'daki deprem Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi - Son Dakika
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Elazığ'daki deprem Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi.

Elazığ'daki deprem Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür ilimizde deprem kaynaklı bir olumsuzluk yaşanmadı. Elazığ'daki vatandaşlarımız başta olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Ordu

Depremin hissedildiği Ordu'nun Altınordu ilçesinde de vatandaşlar sokaklara çıktı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ordu'dan da hissedilen, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem neticesinde can kaybının ve yaralanmaların olmamasını temenni ediyor, Elazığ ve çevre illerde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ordu halkı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, ihtiyaç olması durumunda yaşanabilecek mağduriyetlerin giderilmesi için seferber olacağımızı bildirmek isteriz. Allah memleketimizi tüm felaketlerden muhafaza etsin."

Vatandaşlardan Fatma Tomakin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "O anda korktuk tabii ki. Üzülüyorsun, ne yapacağını bilemiyorsun. Çocuklar ve arkadaşlarla bir araya toplandık. Biraz bekledik, geçmedi, aşağıya indik. 8'inci katta oturuyoruz. Herkesin ziline basarak indik." dedi.

Mehmet Efe Gülşen de "Daha az önce çok korkunç bir şekilde deprem hissettik ama panik yok. Duyduğum anda annemi ve kardeşimi alıp dışarı çıktım. Korkacak bir şey yok ama yine de dikkatli ve tedbirli olmak için aşağı indik." ifadesini kullandı.

Giresun

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da kentte hissedilen depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şenlikoğlu, "Elazığ'da olan 6,8 büyüklüğündeki depremi Giresun'umuzda da hissettik. Can kaybı yaşanmaması en büyük temennimizdir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." paylaşımında bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:40 Kaynak: AA
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