Elazığ'daki deprem - Vali Baruş Doğanyol'da arama kurtarma çalışmalarını inceledi (6) - Son Dakika

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Elazığ'daki deprem - Vali Baruş Doğanyol'da arama kurtarma çalışmalarını inceledi (6)
6 saat önce
Malatya Valisi Aydın Baruş'un deprem bölgesinde incelemelerde bulunması MALATYA - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:41 Kaynak: AA
Malatya Valisi Aydın Baruş'un deprem bölgesinde incelemelerde bulunması MALATYA - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Malatya'nın Doğanyol ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (6)
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