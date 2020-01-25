Elazığ'daki deprem - Vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki deprem - Vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Elazığ'daki deprem - Vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

Abdullahpaşa Mahallesi olimpik yüzme havuzu deprem anı ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem anında vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Abdullahpaşa Mahallesi olimpik yüzme havuzu deprem anı ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem anında vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'daki deprem - Vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı

Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:55 Kaynak: AA
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