Elazığ'daki deprem - Vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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Elazığ'daki deprem - Vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı
6 saat önce
Abdullahpaşa Mahallesi olimpik yüzme havuzu deprem anı ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem anında vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:55 Kaynak: AA
Abdullahpaşa Mahallesi olimpik yüzme havuzu deprem anı ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem anında vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.
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